Portero titular de Cruz Azul ausente en semifinal México por COVID-19

Foto de archivo de Jesús Corona antes de un partido en torneo mexicano. Estadio Azteca, Ciudad de México. 7 de noviembre de 2020. REUTERS/Henry Romero

CIUDAD DE MÉXICO, 6 dic (Reuters) - El portero titular del club mexicano Cruz Azul, Jesús Corona, estuvo ausente en la semifinal que su equipo perdió ante Pumas UNAM debido a que dio positivo de COVID-19 y a una lesión en la rodilla, informó el domingo el jugador en sus redes sociales.

Pumas remontó una desventaja de cuatro goles recibidos en el partido de ida y avanzó a la final del torneo Guard1anes del fútbol mexicano al ganar el domingo 4-0 en el encuentro que cerró la serie, con lo que registró un marcador global de 4-4 que le dio el pase al partido por el título gracias a su mejor ubicación en la tabla general al final de la temporada regular.

“Traigo una lesión en la rodilla que no me tiene al 100 %, además que el día de hoy nos entregaron los resultados de COVID y lamentablemente di positivo, lo cual me quitó todas las posibilidades de poder estar en este partido”, publicó Corona en su cuenta de Instagram.

“Estoy totalmente con ustedes equipo @cruzazulfc”, agregó.

En México se registran 109,717 muertes a causa del coronavirus y 1,175,850 casos confirmados del virus que surgió en China a finales del año pasado.