DT argentino Cristante regresa al Toluca de México

CIUDAD DE MÉXICO, 1 dic (Reuters) - El argentino Hernán Cristante regresó el martes como director técnico del club Toluca, un año después de haber vivido su primera etapa al frente del equipo mexicano.

En su primera etapa como estratega de los “Diablos Rojos”, del 2016 al 2019, Cristante alcanzó las finales del torneo Clausura y de la Copa en 2018. El torneo de liga lo perdió ante Santos Laguna y la Copa ante Necaxa.

“Sé que mi pasado reciente como técnico de Toluca está marcado por dos derrotas en finales, pero se hicieron muchas cosas bien. Muchas gracias por la confianza, es emocionante volver a casa, no puedes decirle que no a algo que amas, me emociona estar acá de nuevo y sabemos que todos podemos hacer un gran trabajo”, dijo Cristante tras su presentación.

“Vienen vientos nuevos y hay que ajustar las velas. La gente que no cree en una segunda oportunidad es la que no se esfuerza en hacer algo mejor cuando se equivocó en la primera”, agregó el estratega de 51 años.

Cristante tomará el lugar de Carlos Adrián Morales, quien en octubre fue designado director técnico interino tras el cese de José Manuel de la Torre.

El ahora estratega fue portero de Toluca en tres etapas: 1993-1994, 1995-1997 y 1998-2010. Durante esta última impuso la marca de imbatibilidad en el torneo Apertura 2008 con 772 minutos sin recibir goles.

Como jugador, Cristante fue campeón con Toluca en los torneos Verano 1999, Verano 2000, Apertura 2002, Apertura 2005, Apertura 2008 y Bicentenario.

“Hay que trabajar con el plantel que está, vamos a hacer todo lo posible para que el equipo esté en la pelea, vuelva a meterse en la liguilla, y sea un equipo que genere problemas a sus rivales”, señaló Cristante.

“Hay tres semanas de trabajo, sería un gran acierto no hacer grandes cambios porque hay que ir apuntalando el plantel. Hay jugadores con muchas capacidades que no han sabido explotar su mejor performance, tal vez hay que apuntalarnos con un par de refuerzos más”, apuntó. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)