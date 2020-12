Voy paso a paso y no me preocupa el futuro, dice DT de Pumas México tras perder final

Foto de archivo de Andrés Lillini dirigiendo a Pumas UNAM durante semifinal de torneo Guard1anes ante Cruz Azul. Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México. 6 de diciembre de 2020. REUTERS/Henry Romero

CIUDAD DE MÉXICO, 14 dic (Reuters) - El director técnico de Pumas UNAM, el argentino Andrés Lillini, aseguró el lunes que vive el presente y que no le preocupa su futuro como estratega de primera división en el fútbol mexicano, donde su equipo perdió la final del torneo Guard1anes ante León.

El domingo, León conquistó su octavo título del fútbol mexicano tras ganar 2-0 a Pumas UNAM con goles del argentino Emmanuel Gigliotti y del colombiano Yairo Moreno en el partido que cerró la serie por el campeonato del torneo Guard1anes.

“Me gusta lo que hago, seguimos formando jugadores, me gustó el desafío, me encanta la adrenalina que se vive en la máxima división, pero sinceramente no me hago un futuro en mi carrera como entrenador, voy paso a paso y que sucedan las cosas”, dijo Lillini en video conferencia.

“Nunca pensé estar en este lugar, me han salido las cosas muy bien, pero no fantaseo, tengo que agarrar mucha experiencia y consolidar lo que hice para ver si en un futuro pienso en seguir en esto”, agregó.

El estratega de 46 años extendió en noviembre su contrato como DT del club de la Universidad Nacional Autónoma de México hasta el 2022, cuatro meses después de su designación tras la renuncia del español Miguel González “Michel”.

Antes de su llegada al primer equipo, Lillini se desempeñaba como director de las fuerzas básicas de Pumas.

“Estoy orgulloso porque los jugadores dejaron todo hasta el último, porque creyeron en la idea que uno les dio. Pusimos la vara muy alta, estos jugadores llevaron al club a una final y ahora vamos a tener que sostener ese nivel, demostrar durante el próximo torneo que el equipo puede volver a repetir lo que hizo en este Guard1anes 2020, así que vamos por eso”, apuntó Lillini.