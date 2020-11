Resultados y posiciones del torneo Guard1anes del fútbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 6 nov (Reuters) - Resultados de los partidos disputados el viernes y posiciones en la decimoséptima y última jornada del torneo Guard1anes del fútbol mexicano: Puebla 1 Atlético San Luis 0 Bravos Ciudad Juárez 1 América 1 Juegan el sábado: Guadalajara vs Monterrey Pachuca vs Necaxa Tigres UANL vs Atlas Cruz Azul vs Pumas UNAM Juegan el domingo: Toluca vs León Santos Laguna vs Mazatlán Querétaro vs Tijuana Posiciones: PJ PG PE PP GF GC DIF PTS ** León 16 12 3 1 25 12 13 39 ** América 17 9 5 3 31 22 9 32 Pumas UNAM 16 7 8 1 27 16 11 29 Cruz Azul 16 9 2 5 22 14 8 29 Monterrey 16 8 5 3 25 18 7 29 Tigres UANL 16 7 6 3 26 15 11 27 ++ Pachuca 16 6 7 3 18 13 5 25 ++ Guadalajara 16 6 5 5 17 16 1 23 ++ Santos Laguna 16 6 4 6 20 20 0 22 ++ Necaxa 16 6 3 7 15 20 -5 21 ++ Puebla 17 6 2 9 22 25 -3 20 ++ Toluca 16 6 2 8 21 26 -5 20 Bravos Ciudad Juárez 17 4 7 6 16 19 -3 19 Mazatlán 16 4 4 8 24 27 -3 16 Tijuana 16 4 2 10 10 25 -15 14 Atlas 16 3 4 9 12 19 -7 13 Querétaro 16 3 3 10 21 26 -5 12 Atlético San Luis 17 3 2 12 16 35 -19 11 ** Clasifican a la postemporada o cuartos de final, instancia a la que avanzan directamente los cuatro primeros lugares de la tabla general al final de las 17 jornadas de la temporada regular. ++ Clasifican al repechaje, fase a la que entran los equipos que ocupan del sitio 5 al 12 y que se enfrentarán a un solo partido. Los cuatro clubes ganadores se reubicarán en los lugares 5 al 8, según su posición en la tabla, para jugar los cuartos de final. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)