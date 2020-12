Uruguayo Siboldi renuncia como DT de Cruz Azul en México tras eliminación en semifinal

Foto de archivo de Robert Dante Siboldi tras la eliminación de Cruz Azul en la semifinal del torneo mexicano. Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México. 6 de diciembre de 2020. REUTERS/Henry Romero

CIUDAD DE MÉXICO, 11 dic (Reuters) - El uruguayo Robert Dante Siboldi renunció el viernes como director técnico de Cruz Azul, días después de que el equipo fue eliminado por Pumas en las semifinales del torneo Guard1anes del fútbol mexicano tras desperdiciar una ventaja de cuatro goles.

“Después de analizar lo sucedido recientemente he decidido dar un paso al costado. Mis jugadores son profesionales y no son mediocres, dieron su máximo, pero no puedo permitir que se cuestione la honorabilidad y los valores míos, de mi cuerpo técnico y de mis jugadores”, dijo Siboldi a través de un video publicado en su cuenta de Twitter.

“Tenía una gran ilusión de salir campeón en este torneo. En la semifinal nos enfrentamos a un gran rival, en el partido de ida lo superamos, en el partido de vuelta fuimos superados, pero quien sabe de fútbol sabe que en 180 minutos todo puede pasar, y quiero dejar bien en claro que el planteamiento en ambos partidos fue para ganar y no para manejar marcadores”, aclaró.

El estratega uruguayo llegó al club en 2019 y registró 19 triunfos, siete empates y 11 derrotas en la liga local.

“Les deseo mucho éxito en el torneo de Concacaf, ojalá salgan campeones y logren representar a México en el próximo Mundial de Clubes”, apuntó Siboldi.

Cruz Azul enfrentará el miércoles a Los Ángeles de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos en los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

“Entendemos su situación, pero al no poder ya contar con él (Siboldi) en el torneo Concachampions vamos a hacer frente del mismo con un cuerpo técnico interino que ayude a solventar las aspiraciones que tenemos en este torneo”, informó el director deportivo de Cruz Azul, Jaime Ordiales, en un video publicado en la cuenta de Twitter del club.