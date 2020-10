DT de Perú convoca a goleador italiano de origen peruano para partidos contra Chile y Argentina

LIMA, 30 oct (Reuters) - El técnico de la selección de Perú, Ricardo Gareca, convocó al delantero italiano de origen peruano Gianluca Lapadula, que milita en el club Benevento, para enfrentar a Chile y Argentina por las eliminatorias al Mundial de Qatar 2020, según la nómina dada a conocer el viernes.

Foto de archivo: Gianluca Lapadula del Benevento durante el partido de la liga italiana de fútbol ante Bolonia jugado en el estadio Ciro Vigorito de Benevento, Italia. 4 de octubre de 2020. (Photo by Vincenzo Izzo/Sipa USA) No Use UK. No Use Germany.