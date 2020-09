Bale diz que sentiu que era a hora certa de voltar ao Tottenham

LONDRES (Reuters) - Gareth Bale disse que era a hora certa de voltar ao Tottenham, após sete temporadas cheias de títulos com o Real Madrid.

O jogador galês Gareth Bale. 26/5/2018 REUTERS/Hannah McKay

O atacante galês de 31 anos foi finalmente apresentado neste sábado, mais de 24 horas depois de chegar ao centro de treinamentos do Tottenham para completar seu empréstimo.

O Tottenham afirmou que Bale, que machucou o joelho jogando pelo País de Gales este mês, deve estar em forma depois da pausa para partidas de seleções de outubro. Ele vestirá a camisa nove, em vez da 11 que estampou nas costas em sua passagem anterior.

Bale deixou o clube do norte de Londres em 2013, por um valor então recorde de 100 milhões de euros, e conquistou quatro títulos da Liga dos Campeões e dois do Campeonato Espanhol, tendo marcado mais de 100 gols.

Após se desentender com o treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane, no entanto, Bale foi marginalizado e agora diz que está com fome para usar a camisa nove do Tottenham.

“Este é um clube tão especial”, disse Bale, que marcou 56 gols em 203 partidas pelo Tottenham, com o qual assinou quando ainda era um adolescente do Southampton, em 2007, ao site oficial do clube.

“Eu sempre pensei que, quando saísse, eu um dia adoraria voltar, e a oportunidade surgiu. Eu senti que era um bom encaixe, um bom momento da minha carreira”.

“Estou com fome e motivado e quero ajudar o time e mal posso esperar para começar”.

Bale, jogador da temporada do Campeonato Inglês em seu último ano pelo Tottenham, fez parte do último elenco dos Spurs que conquistou um troféu, embora não tenha jogado a final da Copa da Liga de 2007/08 contra o Chelsea.

Enquanto ele colecionava troféus em Madri, o Tottenham ficou duas vezes próximo de ganhar o Campeonato Inglês e também alcançou a final da Liga dos Campeões, mas a espera por um título continua.