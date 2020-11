Brasil vence Uruguai por 2 x 0 e encerra ano com 100% nas eliminatórias da Copa

Richarlison comemora gol na vitória do Brasil sobre o Uruguai 17/11/2020 Raul Martinez/Pool via Reuters

MONTEVIDÉU (Reuters) - O Brasil venceu o Uruguai por 2 x 0 na noite terça-feira e se consolidou na liderança das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022 no Catar, com 100% de aproveitamento após quatro jogos disputados.

O primeiro tempo foi equilbrado com três situações de gol para cada equipe, mas o Brasil fez a diferença na eficiência.

O meio-campista Arthur marcou o primeiro gol aos 34 minutos, quando seu chute de fora da área foi desviado, e o segundo gol saiu pouco antes do final do primeiro tempo, com o atacante Richarlison.

A segunda etapa foi sem emoção, com o Brasil dominando a posse de bola e o Uruguai tentando se aproximar do gol rival para reduzir a diferença.

O jogo acabou complicando para o Uruguai quando, aos 26 minutos do segundo, o árbitro chileno Roberto Tobar, auxiliado pelo VAR, expulsou o atacante uruguaio Edinson Cavani por falta dura em Richarlison.

Aos 30 minutos, o árbitro anulou um gol do Uruguai por impedimento do lateral Martín Cáceres.

Com o resultado, o Brasil chega a 12 pontos, enquanto o Uruguai ficou com 6.

Na próxima rodada, que será no dia 25 de março de 2021, o Brasil fará uma visita à Colômbia e o Uruguai pegará a Argentina.

Em outra partida das eliminatórias na terça, a Argentina venceu o Peru por 2 x 0 e subiu para segundo lugar nas eliminatórias, dois pontos atrás do Brasil.