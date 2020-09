Mbappé brilha em vitória do PSG sobre o Nice por 3 x 0

O jogador francês Kylian Mbappe na vitória do PSG sobre o Nice, pelo campeonato francês. 20/9/2020 Paris St Germain’s REUTERS/Eric Gaillard

NICE, França (Reuters) - O atacante francês Kylian Mbappé voltou aos gramados com ótima atuação e um gol neste domingo, com o Paris Saint-Germain retomando a boa forma com uma vitória por 3 x 0 contra o Nice, fora de casa, pelo Campeonato Francês.

Mbappé, que ficou de fora dos três primeiros jogos após contrair Covid-19, abriu o placar em cobrança de pênalti aos 38 minutos e teve grande participação no gol de Ángel Di María, antes de Marquinhos marcar o terceiro, de cabeça, na segunda etapa.

O PSG teve um início de temporada fraco, com derrota nas duas primeiras partidas e vitória sobre o Metz em casa por 1 x 0 na quarta-feira, mas destruiu o Nice com habilidade e passes precisos.

Mbappé bateu a penalidade depois de ser derrubado por Khephren Thuram e participou do gol de Di María, que marcou em rebote do goleiro Waller Benitez pouco antes do intervalo.

Os visitantes perderam uma série de oportunidades no segundo tempo e Marquinhos fez o terceiro, em cruzamento de Di María.

O resultado levou o PSG à sétima colocação com seis pontos em quatro jogos, e o Nice caiu para décimo, também com seis pontos.