Liverpool contrata atacante português Jota, do Wolverhampton

Jogador português Diogo Jota. 7/3/2020 REUTERS/Rebecca Naden EDITORIAL USE ONLY.

(Reuters) - O Liverpool completou a contratação do atacante português Diogo Jota, do Wolverhampton, com um contrato de longo prazo, afirmou o atual campeão inglês neste sábado.

O versátil defensor de 18 anos do Liverpool, Ki-Jana Hoever, tomou a direção contrária, com contrato de cinco anos, após ter jogado quatro vezes pelo time principal do clube de Anfield, tendo chegado do Ajax, em 2018.

A imprensa britânica publicou que o Liverpool fechou um acordo de cinco anos, por aproximadamente 44 milhões de euros, por Jota, cuja versatilidade e índice de trabalho devem encaixar bem com o estilo de muita pressão do treinador Jürgen Klopp.

“É um momento muito empolgante para mim e minha família”, disse Jota ao site do Liverpool. “Toda minha trajetória desde que era criança e, agora, chegar a um clube como o Liverpool - o campeão mundial - é inacreditável. Não vejo a hora de começar”.

O jogador de 23 anos ficou fora da derrota do Wolverhampton na Copa da Liga Inglesa para o Stoke City, na quinta-feira, e não saiu do banco de reservas na vitória por 2 x 0 sobre o Sheffield United, no fim de semana passado.

Chegou inicialmente por empréstimo do Atlético de Madrid, em 2017, e marcou 16 gols, com seis assistências, pelo Wolverhampton nas últimas duas temporadas do Campeonato Inglês.

“Acho que sou um jogador de equipe”, disse Jota. “Eu jogo na frente e meu trabalho é encontrar maneiras de marcar e dar assistências e é isso que eles podem esperar de mim. Eu sempre tentarei ajudar o time da melhor maneira possível”.

Jota é a terceira contratação do Liverpool, depois das chegadas do meia espanhol Thiago Alcântara e do lateral esquerdo grego Kostas Tsimikas.