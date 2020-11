Maradona será operado com urgência por hematoma na cabeça

07/03/2020 REUTERS/Agustin Marcarian

BUENOS AIRES (Reuters) - O ídolo argentino Diego Maradona será submetido a uma cirurgia nas próximas horas para tratar um hematoma na cabeça, disse nesta terça-feira o médico pessoal do astro.

“Vamos operá-lo hoje. Está lúcido, compreende, está de acordo com a intervenção. É um hematoma subdural, uma cirurgia de rotina”, disse a jornalistas o médico Leopoldo Luque, na porta do hospital onde Maradona está internado.

O médico confirmou a informação que uma fonte próxima ao ex-jogador havia adiantado à Reuters nesta terça.

Os hematomas subdurais são geralmente causados por lesões na cabeça, que podem romper vasos sanguíneos e gerar nódulos de sangue entre o cérebro e o crânio.

O campeão mundial com a seleção argentina em 1986 e atual técnico do Gimnasia y Esgrima La Plata, de 60 anos, havia sido hospitalizado na segunda-feira na Clínica Ipensa, localizada em La Plata --50 quilômetros ao sul de Buenos Aires--, com quadro de anemia e desidratação.

“A maioria dos pacientes com esses sintomas está em risco”, afirmou Luque, que acrescentou que a operação será realizada em uma clínica privada nos subúrbios de Buenos Aires.

Desde a noite de segunda, dezenas de fanáticos por futebol e torcedores do Gimnasia y Esgrima passaram pelo exterior do hospital para dar apoio a Maradona.

Bandeiras com seu rosto e cartazes com mensagens de apoio ou frases popularizadas pelo ídolo foram exibidos durante a jornada em frente à porta do hospital, onde também há pinturas no asfalto.