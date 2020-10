Pelé diz estar agradecido por chegar lúcido e saudável aos 80 anos

(Reuters) - Às vésperas de completar 80 anos, Pelé disse a seus fãs que está feliz e saudável, e satisfeito de alcançar a marca com lucidez.

Pessoas assistem filme sobre Pelé no Museu do Futebol, em São Paulo 17/10/2020 REUTERS/Amanda Perobelli

Pelé está passando a maior parte do tempo em casa no Guarujá (SP) para se proteger da pandemia de Covid-19, mas gravou uma mensagem antes de seu aniversário, na sexta-feira, dizendo não olha para trás, mas adiante.

“Pelos 80 anos, em primeiro lugar, eu tenho que agradecer a Deus pela saúde de chegar até aqui com essa idade e lúcido. Muitas vezes não muito inteligente, mas lúcido!”, disse Pelé, rindo, em vídeo enviado à mídia por ocasião do aniversário.

“Em todos os lugares do mundo em que chego sou bem recebido, as portas sempre estão abertas no mundo todo. Espero que, quando chegar ao céu, Deus me receba da mesma maneira que todos me recebem hoje graças ao nosso querido futebol”.

Durante a maior parte de sua carreira pela seleção brasileira e o Santos, além do New York Cosmos, e também durante muitos anos depois, o homem batizado como Édson Arantes de Nascimento foi considerado por muitos como o maior jogador de futebol de todos os tempos.

Primeiro Diego Maradona e depois o também argentino Lionel Messi apareceram para desafiar esta hegemonia, mas o armário de troféus do ex-atacante brasileiro é tão grande quanto o de seus rivais.

Com o Santos, ele conquistou a Copa Libertadores e a Copa Intercontinental duas vezes, além de 10 campeonatos paulistas e seis títulos brasileiros.

Ele continua sendo o único jogador que venceu a Copa do Mundo três vezes, e também fez fama marcando mais de 1 mil gols como profissional.

Onde quer que vá, Pelé ainda é festejado como “O Rei do Futebol”, apelido dado pelo dramaturgo Nelson Rodrigues quando tinha só 17 anos.

Mas seu aniversário emblemático chega ao final de um período difícil. Pelé foi hospitalizado diversas vezes nos últimos anos e anda com dificuldade devido a um problema no quadril.

Nada disso, porém, o impediu de lançar uma de suas músicas com a dupla vencedora do Grammy Rodrigo Y Gabriela. O novo single chama-se “Acredita No Véio”.

A canção foi escrita por Pelé com o músico de jazz brasileiro Ruriá Duprat em 2005, mas recebeu um novo toque musical depois que o dueto mexicano Rodrigo Y Gabriela entrou a bordo.

Este ano marcou ainda o 50º aniversário do terceiro triunfo de Pelé na Copa do Mundo, conquistado no México em 1970, com o que muitos especialistas consideram o maior time de futebol de todos os tempos.