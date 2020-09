Opep vê estoques de petróleo da OCDE abaixo da média de 5 anos após 1° tri de 2021

DUBAI (Reuters) - Os estoques comerciais de petróleo em países da OCDE devem ficar levemente acima da média de cinco anos no primeiro trimestre de 2021, antes de caírem abaixo desse nível pelo restante do ano, disse o secretário-geral da Opep, Mohammad Barkindo, neste domingo.

O nível dos estoques de petróleo dos países desenvolvidos da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) é considerado uma referência chave para definição de políticas da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e seus aliados.

“A expectativa do balanço entre oferta e demanda resultaria em estoques comerciais da OCDE ficando bem acima da última média de cinco anos no terceiro trimestre de 2020”, disse Barkindo, durante reunião virtual entre ministros de Energia de países do G20.

“No entanto, os estoques então cairiam no quarto trimestre de 2020, e ficariam ao redor de 123 milhões de barris acima da mais recente média de cinco anos.”