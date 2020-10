Príncipe Guillermo de Reino Unido llama a la acción sobre el clima en nuevo documental

El príncipe William de Gran Bretaña, duque de Cambridge, habla durante una visita a Garden House, parte del Light Project, que trabaja para sacar a las personas de las calles de forma segura durante el brote de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), en Peterborough, Gran Bretaña, 16 julio 2020. Kirsty Wigglesworth/Pool vía REUTERS

LONDRES, 4 oct (Reuters) - El príncipe Guillermo expresó su preocupación por el aumento del nivel del mar y otros impactos del cambio climático en un documental de televisión que se emitirá el lunes en Gran Bretaña, reportó el canal ITV.

Guillermo, nieto de la reina Isabel y segundo en la línea de sucesión al trono británico, fue entrevistado en la propiedad de Sandringham Estate, que está ubicada en East Anglia, una parte baja del este de Inglaterra.

ITV dijo que parte del mensaje de Guillermo en la película era que el cambio climático representaba amenazas para todos, incluso en Gran Bretaña.

“Perderás los hábitats de vida silvestre aquí, perderás la agricultura, perderás las comunidades”, dijo Guillermo, según un reporte en la página web de ITV.

“Está en el interés de todos proteger este tipo de áreas. Tenemos que ponernos al frente del tema del cambio climático”, agregó.

Guillermo dijo que la creciente incidencia de eventos climáticos extremos era una amenaza, incluso en la propia puerta de su casa en Sandringham.

“De repente te das cuenta de que esos eventos extremos van a suceder cada vez más en el futuro. Y también lo bajo que es, particularmente esta parte de East Anglia”, agregó.

Bajo la Constitución no escrita de Gran Bretaña, la monarca y los altos miembros de la familia real no se involucran en política. Sin embargo, la realeza a veces usa su plataforma para hacer campaña sobre temas de interés público que no se consideran controversiales.