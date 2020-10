Príncipe británico Guillermo toma la posta familiar y lanza premio global de medio ambiente

LONDRES, 8 oct (Reuters) - El príncipe Guillermo de Gran Bretaña lanzó el jueves un premio global de varios millones de libras que busca ayudar a resolver algunos de los problemas mundiales del cambio climático, abriendo un nuevo camino en la extensa campaña ambiental de la familia real.

FILE PHOTO: Britain's Prince William, Duke of Cambridge, speaks during a visit to the Garden House, part of the Light Project, which works on getting people safely off the streets throughout the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Peterborough, Britain, July 16, 2020. Picture taken July 16, 2020. Kirsty Wigglesworth/Pool via REUTERS