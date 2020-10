Chaqueta de Pitt de "El Club de la Pelea", botas de "Mujer Bonita" serán subastadas online

LONDRES, 20 oct (Reuters) - Los cinéfilos tendrán la oportunidad de conseguir las botas de charol hasta los muslos usadas por Julia Roberts en “Mujer Bonita” o la chaqueta bomber que usó Tom Cruise en “Top Gun”, cuando casi 1.000 artículos de películas se vendan en una subasta en diciembre.

Stephen Lane, CEO de Prop Store, posa con cabeza mécanica para efectos especiales de "Alien"en previa de subasta de objetos de cine y televisión, Rickmansworth, Gran Bretaña, 15 octubre 2020. REUTERS/John Sibley

Los objetos de la subasta anual de recuerdos de Prop Store Entertainment han sido buscados por el jefe de la compañía, Stephen Lane, a través de su red de cineastas, elenco y miembros de equipos de filmación, compañías productoras y coleccionistas.

“Comencé Prop Store debido a mi pasión por coleccionar, así que todo se trata de la búsqueda”, dijo Lane a Reuters en los almacenes de su empresa en Rickmansworth, cerca de Londres.

“Muchos de estos objetos simplemente son tirados al final de la producción o solían hacerlo. Simplemente se eliminaban o vendían. Y eso quiere decir que se fueron a los cuatro vientos”, agregó.

Algunos de las piezas de la lista de este año aparecieron inesperadamente.

Lane, un fan apasionado de “Star Wars”, visitaba a un miembro del equipo que había dejado un tesoro de accesorios del filme de ciencia ficción en su casa, cuando vio otro objeto de magia cinematográfica: la bola de cristal que usa David Bowie en “Laberinto”.

“Habíamos pasado como tres horas en una habitación mirando todo lo de ‘Star Wars’ y abajo había una pieza en la que pensaba que nadie iba a estar interesado y yo estaba como ‘esa es la cereza justo aquí’”, contó.

“Ahí está la verdadera emoción de lo que hago”, dijo Lane sobre la bola de cristal, que tiene un precio estimado de venta de entre 10.000 y 15.000 libras.

En total, más de 900 artículos de más de 350 películas y programas de televisión serán subastados en la venta online de dos días.

Los objetos más destacados incluyen el sable de luz Hero de Obi-Wan Kenobi de “Star Wars: Revenge of the Sith”, estimado en 80.000-120.000 libras; el Fedora del Joker de Jack Nicholson de la película “Batman” de 1989, con un precio de 20.000-30.000 libras, y el traje de entrenamiento del M16 de James Bond de “Skyfall”, estimado en 15.000 libras.

También se subastará la chaqueta de cuero roja usada por Brad Pitt en la película de 1999 “El Club de la Pelea”, estimada en 20.000-30.000 libras; el sombrero del capitán Jack Sparrow de “Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides” (10.000-15.000 libras), y el sombrero usado por Tom Hanks en “Saving Private Ryan”, firmado por el actor, sus co-protagonistas y el director Steven Spielberg, estimado en 10.000-15.000 libras.