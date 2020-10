La primera novela de la "reina del crimen" Agatha Christie celebra 100 años

LONDRES, 5 oct (Reuters) - Fue en parte gracias a una apuesta con su hermana que Agatha Christie escribió su primera novela de detectives y, a 100 años de su publicación, la escritora británica sigue siendo tan popular como siempre.

La escritora Agatha Christie aparece en esta foto sin fecha.