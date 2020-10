Ghislaine Maxwell negó bajo juramento que Jeffrey Epstein haya tenido relaciones con menores: documento

NUEVA YORK, 22 oct (Reuters) - La ‘socialité’ Ghislaine Maxwell dijo bajo juramento en 2016 que nunca había presenciado “actividades inapropiadas con menores” del fallecido magnate estadounidense Jeffrey Epstein, según un documento hecho público el jueves y que la mujer británica intentó mantener en secreto.

Ghislaine Maxwell appears via video link during her arraignment hearing where she was denied bail for her role aiding Jeffrey Epstein to recruit and eventually abuse of minor girls, in Manhattan Federal Court, in the Manhattan borough of New York City, New York, U.S. July 14, 2020 in this courtroom sketch. REUTERS/Jane Rosenberg