Cartunista argentino Quino, pai da Mafalda, morre aos 88 anos

Cartunista Quino toca escultura da personagem Mafalda 23/10/2014 REUTERS/Eloy Alonso

BUENOS AIRES (Reuters) - O humorista gráfico e cartunista argentino Quino, o criador da personagem Mafalda, garota esperta que cruzou fronteiras, morreu nesta quarta-feira aos 88 anos, informou seu editor.

“Quino morreu. Todas as pessoas boas do país e do mundo ficarão de luto”, disse Daniel Divinsky, seu editor, no Twitter.

Joaquín Salvador Lavado, mais conhecido como Quino, sofreu um acidente vascular cerebral recentemente e, apesar de os médicos terem conseguido estabilizá-lo, seu estado era complicado, informou a mídia local.

As redes sociais se encheram de mensagens de condolências e agradecimento a um dos mais queridos cartunistas argentinos, que acompanhou gerações de pessoas com Mafalda, personagem cujo conteúdo parecia sempre atual e relevante.

A Anistia Internacional, a Unesco e a Real Academia Espanhola, além de políticos e artistas de todas as áreas, recorreram às redes sociais para se despedirem do humorista, muitos deles publicando alguns de seus quadrinhos mais famosos.

“O meu segundo pai foi embora. Obrigado por tudo Quino (1932-2020)”, escreveu Miguel Rep no seu Twitter, que acompanhou a publicação com o seu próprio desenho que dizia: “O verdadeiro princepezinho era Quino.”

Além de desenhar as histórias em quadrinhos da Mafalda, Quino publicou uma série de livros, entre eles “Quinoterapia”, “Sí, cariño”, “Qué mala es la gente!” e “Simplemente Quino”.

“Gerações de argentinos cresceram com seu humor. Quino sempre estará em nossa memória”, disse o artista plástico Alfredo Sabat.