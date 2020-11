Acidente entre ônibus e caminhão deixa ao menos 40 mortos em SP

SÃO PAULO (Reuters) - Uma colisão entre um ônibus e um caminhão deixou ao menos 40 pessoas mortas na cidade de Taguaí, interior de São Paulo, informou o Corpo de Bombeiros nesta quarta-feira, acrescentando que 37 morreram no local e 3 após serem levados para o hospital.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, cerca de 15 pessoas feridas foram levadas a hospitais da região.

“A ocorrência ainda está em andamento. Estamos averiguando se há pessoas presas nas ferragens”, disse à Reuters um porta-voz da Polícia Militar Rodoviária de São Paulo por telefone.

O acidente aconteceu nas proximidades do quilômetro 171 da rodovia SP-249, na altura da cidade de Taguaí, região centro-sul paulista. As circunstâncias do acidente na rodovia de pista única serão apontadas pela perícia, disse a Polícia Militar Rodoviária.

Imagens na TV mostraram um ônibus completamente destruído e um caminhão com a frente também atingida.

O boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil da cidade de Taquarituba.