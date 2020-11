Acidente entre ônibus e caminhão deixa 41 mortos em SP

SÃO PAULO (Reuters) - Uma colisão entre um ônibus e um caminhão deixou 41 pessoas mortas e ao menos dez feridas na cidade de Taguaí, interior de São Paulo, informou o Corpo de Bombeiros nesta quarta-feira, após a corporação encerrar suas atividades no local.

O acidente aconteceu nas proximidades do quilômetro 171 da rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, a SP-249, entre os municípios de Taguaí e Taquarituba, localizados no centro-sul paulista, a cerca de 350 quilômetros da capital.

De acordo com uma nota publicada pelo governo do Estado, 14 pessoas foram socorridas pelos bombeiros na área do acidente e levadas a hospitais, mas três delas já chegaram mortas às unidades.

Os demais sobreviventes, ainda segundo a nota do governo --que calcula um ferido a mais do que a contagem reportada pelo Corpo de Bombeiros--, foram inicialmente transportados para hospitais nos municípios de Fartura, Taguaí e Taquarituba.

Posteriormente, cinco dos pacientes foram transferidos para serviços mais complexos, sendo dois para o Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu e três para a Santa Casa de Avaré, acrescentou o governo.

Os corpos das vítimas foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) de Avaré, que serve como base para o reconhecimento de corpos e demais orientações.

Três ginásios poliesportivos na cidade de Itaí serão disponilizados para os velórios, acrescentou o governo.

Em mensagens publicadas no Twitter, o governador paulista, João Doria (PSDB), lamentou o acidente e afirmou que equipes dos Bombeiros, ambulâncias, Polícia Militar e Polícia Rodoviária foram ao local para atendimento da ocorrência e apoio às famílias das vítimas do que classificou de “tragédia”.

“Minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas do grave acidente que ocorreu nesta manhã em Taguaí, interior de SP... Muito triste”, disse Doria.

Mais cedo, a Polícia Militar Rodoviária afirmou que as circunstâncias do acidente na rodovia de pista única serão apontadas pela perícia. De acordo com os Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 7h.

Imagens na TV mostraram um ônibus completamente destruído e um caminhão com a frente também atingida.

O boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil da cidade de Taquarituba.