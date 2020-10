Argentina planea bajar tasa exportación soja y sus derivados a 30% hasta fin de año: fuente agroindustria

BUENOS AIRES, 1 oct (Reuters) - Argentina planea reducir el impuesto a las exportaciones de soja y su aceite y harina derivados a 30% hasta fin de año, desde el 33% actual, para estimular los ingresos de divisas de los embarques en momentos en que el país busca proteger sus reservas monetarias, dijo el jueves una fuente de la agroindustria.

FILE PHOTO: Soy plants are seen at a farm in Carlos Casares, Argentina, April 16, 2018. Picture taken April 16, 2018. REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo