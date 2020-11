Lluvias impulsan fuerte avance de siembra de soja en Argentina: BdeC

BUENOS AIRES, 19 nov (Reuters) - Las lluvias registradas en Argentina en los últimos días le dieron un impulso a la siembra de la soja 2020/21, que registró un salto de 16 puntos porcentuales en la compleción de la implantación de los 17,2 millones de hectáreas previstos para el grano, dijo el jueves la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

