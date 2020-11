EXCLUSIVA-Elliott Management invierte en una pequeña empresa de exploración petrolera de Guyana: fuentes

NUEVA YORK/LONDRES, 24 nov (Reuters) - El fondo de cobertura activista Elliott Management Corp invirtió al menos 30 millones de dólares en Cataleya Energy, una pequeña empresa enfocada en la exploración petrolera en Guyana, el punto de acceso de petróleo y gas más nuevo del mundo, dijeron dos personas familiarizadas con el asunto.

FILE PHOTO: Vessels carrying supplies for an offshore oil platform operated by Exxon Mobil are seen at the Guyana Shore Base Inc wharf on the Demerara River, south of Georgetown, Guyana January 23, 2020. REUTERS/Luc Cohen/File Photo