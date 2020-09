H&M se recupera de la crisis del coronavirus

ESTOCOLMO, 15 sep (Reuters) - La sueca H&M, el segundo minorista de moda del mundo, superó las previsiones de beneficios trimestrales al recuperarse más rápido de lo esperado de la caída causada por la pandemia de coronavirus, en una señal positiva para la industria.

FILE PHOTO: A woman wearing a protective face mask passes the closed and boarded up H&M clothing store at Eaton Centre shopping mall during the global outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) in Toronto, Ontario, Canada April 6, 2020. REUTERS/Chris Helgren