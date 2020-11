Reino Unido estudia retirar a sus jueces del tribunal de Hong Kong

LONDRES, 23 nov (Reuters) - Reino Unido está considerando sacar a sus jueces del más alto tribunal de Hong Kong, según indicó el lunes el secretario de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, en la que sería la última respuesta de Londres a lo que considera violaciones de la obligaciones internacionales de China en el territorio.

Pro-democracy legislators Helena Wong, Wu Chi-wai, Andrew Wan and Lam Cheuk-ting wave to media after handing in their resignation letters as four pan-democratic legislators were disqualified when Beijing passed a new dissent resolution in Hong Kong, China November 12, 2020. REUTERS/Tyrone Siu