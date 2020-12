El magnate prodemocracia hongkonés Jimmy Lai, en prisión preventiva acusado de fraude

HONG KONG, 3 dic (Reuters) - Al magnate hongkonés de los medios de comunicación y activista prodemocracia Jimmy Lai se le negó el jueves la libertad bajo fianza por una acusación de fraude relacionado con el alquiler del edificio en el que se encuentra su Apple Daily, un tabloide anti-gobierno.

Media mogul Jimmy Lai Chee-ying, founder of Apple Daily, arrives at West Kowloon Magistrates' Courts, in Hong Kong, China September 3, 2020. REUTERS/Tyrone Siu