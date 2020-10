Las ventas de Huawei suben un 3,7% en el tercer trimestre y rompen racha de dos dígitos

SHANGHÁI, 23 oct (Reuters) - La empresa china Huawei Technologies Co Ltd presentó el viernes un flojo aumento del 3,7% en sus ingresos trimestrales, poniendo fin al crecimiento de dos dígitos que llevaba disfrutando este año.

FILE PHOTO: The Huawei logo is seen at the IFA consumer technology fair, amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Berlin, Germany September 3, 2020. REUTERS/Michele Tantussi