ANALISIS-La inquietud sobre el banco central podría alejar a los inversores de Indonesia

BENGALURU, 21 sep (Reuters) - Es poco probable que los inversores extranjeros vuelvan a los mercados indonesios hasta que el país pague más por la deuda o dé pruebas fehacientes de que no van a presionar al banco central para que financie el endeudamiento público a largo plazo, según afirman gestores de fondos.

FILE PHOTO: Bank Indonesia's logo is seen at Bank Indonesia headquarters in Jakarta, Indonesia, September 2, 2020. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana/File photo