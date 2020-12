JACARTA (Reuters) - A Indonésia registrou o maior aumento diário em mortes por Covid-19 nesta sexta-feira, com 258 mortes, totalizando 20.847, mostraram dados do Ministério da Saúde do país.

Os dados mostraram que as infecções por coronavírus aumentaram em 7.259, elevando o número de casos para 700.097.

A Indonésia tem o maior número de casos de coronavírus e mortalidade no Sudeste Asiático.