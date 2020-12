Avalanche no Irã mata pelo menos um alpinista

DUBAI (Reuters) - Uma avalanche no cume de uma montanha fora da capital do Irã, Teerã, matou pelo menos um alpinista na sexta-feira, disse o Movimento Internacional do Crescente Vermelho local, após fortes nevascas durante a noite.

Shahin Fathi, chefe da unidade de busca e resgate da instituição de caridade, disse à televisão estatal que outro alpinista estava desaparecido e teme-se que esteja morto após o incidente no cume Kolakchal, enquanto outros dois ficaram feridos e levados ao hospital.

Equipes de resgate também foram enviadas para mais dois picos no norte de Teerã, onde outros alpinistas ficaram presos, disse ele.

A cidade está localizada no sopé da serra de Alborz, onde existem várias estações de esqui. A neve pesada em várias partes do Irã fechou muitas estradas.