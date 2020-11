TV do Irã diz que arma usada para matar cientista foi feita em Israel

Funeral do cientista iraniano Mohsen Fakhrizadeh em Teerã 30/11/2020 Hamed Malekpour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

DUBAI (Reuters) - O canal iraniano em inglês Press TV noticiou nesta segunda-feira que a arma usada para matar o proeminente cientista nuclear iraniano Mohsen Fakhrizadeh na semana passada foi feita em Israel, inimigo de longa data da República Islâmica.

“As armas recolhidas no local do ato terrorista (onde Fakhrizadeh foi assassinado) trazem o logotipo e as especificações da indústria militar israelense”, disse uma fonte não identificada à Press TV.

Em Jerusalém, não houve resposta imediata das autoridades israelenses contatadas para comentar a reportagem.

No domingo, a agência de notícias semioficial iraniana Fars disse que Fakhrizadeh foi morto com uma metralhadora operada por controle remoto, e o canal em árabe Al Alam TV noticiou que as armas usadas foram “controladas por satélite”.

Na sexta-feira, testemunhas disseram à TV estatal que havia atiradores no local.

Falando antes da publicação da reportagem da Press TV, o ministro israelense da Inteligência, Eli Cohen, disse à rádio 103 FM nesta segunda-feira que não sabe quem foram os responsáveis.

Fakhrizadeh, identificado por Israel como uma das pessoas mais influentes no que afirma ser o empenho iraniano para obter armas nucleares, foi assassinado na sexta-feira quando seu carro foi crivado de balas em uma rodovia próxima de Teerã.

O ministro da Defesa prometeu que o Irã retaliará sua morte. Teerã sempre negou estar em busca armas nucleares.