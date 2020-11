Líder supremo de Irán descarta negociaciones, mira a un futuro post-Trump

FOTO DE ARCHIVO: Una mujer con una foto del Líder Supremo de Irán, Alí Jamenei, en un evento que marca el Día de la Resistencia y la Liberación en Bekaa, Irán.

DUBÁI, 24 nov (Reuters) - El líder supremo de Irán desestimó el martes la posibilidad de nuevas negociaciones con Occidente, a pesar de que el gobierno de Teherán habló con optimismo sobre el regreso de compañías extranjeras ante la “ausencia de Trump” y sus sanciones.

La victoria del presidente electo, Joe Biden, ha planteado la posibilidad de que Estados Unidos regrese a un acuerdo que Irán alcanzó con las potencias mundiales en 2015, bajo el que se levantaron las sanciones a cambio de límites al programa nuclear de Irán.

El presidente Donald Trump abandonó el acuerdo en 2018 y Teherán respondió mediante un menor cumplimiento de sus compromisos.

El equipo de Biden dice que el exvicepresidente busca restaurar el acuerdo, siempre y cuando Irán vuelva a cumplirlo. Pero diplomáticos y analistas también han dicho que es poco probable que esto ocurra en un plazo breve, debido a que ambos adversarios querrán compromisos adicionales.

Washington quiere que Irán detenga los programas de misiles que no están cubiertos por el acuerdo nuclear y que reduzca sus intervenciones en Oriente Medio. Irán ha dicho por largo tiempo que no negociará los misiles y que las negociaciones no pueden comenzar a menos que Washington regrese al acuerdo nuclear y levante las sanciones de manera incondicional.

En declaraciones publicadas por la televisión estatal el martes, el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, expresó su escepticismo sobre el proyecto de negociación con Occidente.

“Una vez intentamos el camino de levantar las sanciones y negociar durante varios años, pero esto no nos llevó a ninguna parte”, dijo.

“Ellos interfieren en los asuntos regionales, nos dicen que no intervengamos. Mientras Reino Unido y Francia tienen misiles nucleares, nos dicen que no tengamos misiles. ¿Qué tiene que ver con ustedes? Primero deberían corregirse ustedes”.

Jamenei ha criticado durante mucho tiempo las negociaciones con Occidente. Sin embargo, dio su bendición al acuerdo nuclear cuando se alcanzó.