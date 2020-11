Destacado científico nuclear iraní Fakhrizadeh resulta herido en ataque: agencia noticias Fars

DUBÁI, 27 nov (Reuters) - El destacado científico nuclear iraní Mohsen Fakhrizadeh resultó herido el viernes en un ataque a las afueras de la capital Teherán y estaba siendo tratado en un hospital, informó la agencia semioficial de noticias Fars.

Poco antes, varios medios iraníes, incluida la emisora estatal IRIB, dijeron que un científico nuclear y de misiles fue asesinado en un ataque.

No obstante, no había confirmación oficial de la muerte y el organismo de energía nuclear de Teherán dijo que no hubo ningún incidente relacionado con un científico nuclear.