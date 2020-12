Irlanda confirma presença de variante do coronavírus registrada no Reino Unido

DUBLIN (Reuters) - A Irlanda confirmou nesta sexta-feira a presença de uma nova variante do coronavírus altamente infecciosa, cuja presença no Reino Unido trouxe proibições de viagens de vários países.

“Posso confirmar que detectamos a nova variante do Reino Unido do SARS-CoV-2 por sequenciamento do genoma completo no National Virus Reference Laboratory”, na University College Dublin, disse o diretor médico Tony Holohan em um comunicado.

“Testes adicionais nos próximos dias e semanas estabelecerão até que ponto está presente aqui”, acrescentou.