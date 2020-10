Itália tem recorde de novos casos de Covid-19; governo prepara novas medidas

MILÃO (Reuters) - A Itália registrou 11.705 novos casos de coronavírus neste domingo, informou o Ministério da Saúde, acima do recorde anterior de 10.925 contabilizado no dia anterior, enquanto o governo prepara novas medidas para combater uma segunda onda da doença.

A Itália foi o primeiro país da Europa a ser duramente atingido pela Covid-19 e tem o segundo maior número de mortos na região, depois do Reino Unido, com 36.543 óbitos desde o início do surto em fevereiro, de acordo com dados oficiais.

As autoridades conseguiram manter o contágio sob controle até o verão por lá, graças a um bloqueio rígido de dois meses em todo o país. Mas com o surgimento de uma segunda onda elas determinaram novas medidas, incluindo o uso obrigatório de máscara em público e restrições a reuniões públicas e restaurantes.

O primeiro-ministro Giuseppe Conte deve anunciar novas medidas neste domingo.