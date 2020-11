Itália aprova pacote de 2,9 bi de euros após novas restrições por Covid-19

Fontana di Trevi em Roma. REUTERS/Remo Casilli

MILÃO (Reuters) - A Itália aprovou novo pacote de ajuda financeira para amortecer o impacto de restrições impostas esta semana para lutar contra o ressurgimento da pandemia Covid-19.

As medidas acertadas pelo gabinete no final de sexta-feira envolvem 2,9 bilhões de euros, de acordo com uma fonte com conhecimento do assunto.

As novas restrições contra o coronavírus entraram vigor na sexta-feira, dividindo o país em três zonas de acordo com gravidade do novo surto.

As limitações são menos severas do que o confinamento que Roma impôs quando o coronavírus se espalhou pela primeira vez em março, mas muitas lojas foram fechadas nas áreas mais movimentadas como a região da Lombardia, onde as pessoas só podem sair de suas casas para trabalhar, para tratamento médico ou emergências.

(Por Valentina Za e Giuseppe Fonte)