Japão envia três embarcações para Mar do Sul da China em exercício contra submarinos

TÓQUIO/PEQUIM (Reuters) - A força de defesa marítima do Japão conduziu exercícios contra submarinos no Mar do Sul da China na sexta-feira, enviando três embarcações, incluindo um transportador de helicópteros e um submarino, afirmou o Ministério da Defesa do Japão.

O propósito do exercício foi “ampliar a capacidade tática”, disse o ministério em comunicado, sem dar mais detalhes.

As três embarcações vão atracar na baía de Cam Ranh, no Vietnã, ao longo do fim de semana, para reabastecimento, segundo o comunicado.

Quase toda a área do Mar do Sul da China, que é rico em petróleo e gás, é reclamada pela China, que tem estabelecido bases militares sobre ilhas artificiais erguidas na região. Brunei, Malásia, Filipinas, Taiwan e Vietnã também reclamam partes da área.