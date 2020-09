UE sanciona a empresa turca acusada de romper embargo a Libia

BRUSELAS, 21 sep (Reuters) - La Unión Europea impuso el lunes sanciones a una compañía naviera turca acusada de romper un embargo de armas de la ONU a Libia, cuyo buque se vio involucrado en junio en un incidente naval entre Francia y Turquía, ambos miembros de la OTAN.

FILE PHOTO: NATO and Turkish flags flutter at the Alliance headquarters in Brussels, Belgium, February 28, 2020. REUTERS/Francois Lenoir