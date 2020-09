Ganadores del Nobel recibirán 110.000 dlrs adicionales por aumento del monto del premio

ESTOCOLMO, 24 sep (Reuters) - Los ganadores de los prestigiosos premios Nobel de este año recibirán 1 millón de coronas (110.000 dólares) adicionales, dijo el jueves el director de la fundación que supervisa los galardones.

Goran K Hansson (C), Secretary General of the Royal Swedish Academy of Sciences, and academy members Peter Fredriksson (L) and Jakob Svensson, announce the winners of the 2019 Nobel Prize in Economics during a news conference at the Royal Swedish Academy of Sciences in Stockholm, Sweden, October 14, 2019. Karin Wesslen/TT News Agency/via REUTERS