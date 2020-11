Instituto Ifo espera contração da economia da Alemanha no 4º tri

Loja em Hamburgo, Alemanha. REUTERS/Fabian Bimmer

BERLIM (Reuters) - A confiança empresarial na Alemanha caiu pelo segundo mês seguido em novembro, sugerindo que a maior economia da Europa vai encolher no quarto trimestre devido às restrições para conter a segunda onda de infecções por coronavírus, disse nesta terça-feira o instituto Ifo.

O índice de clima de negócios do Ifo caiu a 90,7 de 92,5 em outubro. As duas quedas seguidas aconteceram após cinco meses de altas.

“A incerteza empresarial aumentou. A segunda onda de coronavírus interrompeu a recuperação econômica da Alemanha, disse o presidente do Ifo, Clemens Fuest.

A queda deveu-se principalmente às expectativas consideravelmente mais pessimistas das empresas para os próximos seis meses, mas a visão sobre a situação atual também piorou.

A pesquisa sugere que a economia deve encolher no último trimestre do ano, disse à Reuters o economista do Ifo Klaus Wohlrabe.

Restaurantes, bares, hotéis e locais de entretenimento estão fechados desde 2 de novembro, mas lojas e escolas permanecem abertas.

Uma contração no setor de serviços deve pesar com força sobre o PIB no quarto trimestre, enquanto as medidas de lockdown em outros países devem afetar a indústria orientada para exportação também.

O Produto Interno Bruto da Alemanha cresceu um recorde de 8,5% no terceiro trimestre uma vez que a maior economia da Europa se recuperou parcialmente da pandemia de Covid-19, informou nesta terça-feira a agência de estatísticas.