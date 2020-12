Superávit comercial soma US$3,7 bi em novembro, abaixo do esperado

Porto de Santos, São Paulo 23/09/2019 REUTERS/Amanda Perobelli

BRASÍLIA (Reuters) - O Brasil teve superávit comercial de 3,7 bilhões de dólares em novembro, abaixo do esperado, em meio à queda expressiva nas exportações do setor agropecuário, divulgou o Ministério da Economia nesta terça-feira. Em pesquisa Reuters, a expectativa era de um superávit de 4,789 bilhões de dólares. O resultado ficou levemente acima do saldo comercial positivo de 3,6 bilhões de dólares de novembro do ano passado, mas abaixo dos 4,1 bilhões de dólares obtidos no mesmo mês de 2018.

Pela média diária, as exportações gerais caíram 1,2% sobre novembro de 2019, a 17,5 bilhões de dólares.

Na agropecuária, o recuo nos produtos vendidos foi de 21,9% pela mesma base de comparação. Enquanto isso, houve retração de 2,9% na indústria da transformação, e um aumento nos embarques de 26,9% na indústria extrativa.

Já as importações sofreram uma queda de 2,6% em novembro sobre um ano antes, também pela média diária, a 13,8 bilhões de dólares.

Neste caso, houve aumento de 8,3% nas compras de produtos da agropecuária, enquanto na indústria extrativa e na indústria de transformação as importações caíram 40,8% e 0,5%, respectivamente.

No acumulado de janeiro a novembro, o saldo da balança comercial ficou positivo em 51,2 bilhões de dólares, alta de 23,2% frente a igual período do ano passado.

Em projeção divulgada em outubro, o Ministério da Economia previu que haverá um superávit para a balança comercial de 55 bilhões de dólares neste ano.