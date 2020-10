Superávit comercial soma US$6,2 bi em setembro, governo estima US$55 bi em 2020

Vista de contêineres no porto de Santos (SP) 14/09/2016 REUTERS/Fernando Donasci

BRASÍLIA (Reuters) - O Brasil teve superávit comercial de 6,2 bilhões de dólares em setembro, maior para o mês da série histórica iniciada em 1989, divulgou o Ministério da Economia nesta quinta-feira.

O dado, contudo, veio abaixo da projeção de um superávit de 7,1 bilhões de dólares, segundo pesquisa Reuters com analistas.

Enquanto as exportações somaram 18,5 bilhões de dólares no mês, as importações alcançaram 12,3 bilhões de dólares.

Na divulgação, o ministério também reviu suas perspectivas para o resultado do ano, passando a prever saldo comercial superavitário em 55 bilhões de dólares, sobre 55,4 bilhões de dólares projetados em julho.

Agora, a perspectiva é de exportações de 210,7 bilhões de dólares em 2020 (202,5 bilhões de dólares anteriormente), e importações de 155,7 bilhões de dólares (147,1 bilhões de dólares antes).