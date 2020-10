Renda Cidadã vai respeitar teto de gastos, reforça Bittar no Twitter

15 de outubro de 2010. REUTERS/Bruno Domingos

(Reuters) - O senador Marcio Bittar (MDB-AC) reiterou nesta terça-feira no Twitter que a solução para o financiamento do Renda Cidadã, novo programa de transferência de renda que o governo quer criar em substituição ao Bolsa Família, respeitará a regra do teto de gastos, que limita o crescimento das despesas públicas.

Bittar, que é relator do Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2021 no Congresso e da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Pacto Federativo, já afirmou que a ideia do governo é apresentar na quarta-feira uma definição sobre o financiamento do novo programa.

“A solução para o Renda Cidadã será dentro do teto. Nós temos o compromisso de retomar a economia. De retomar a agenda vitoriosa em 2018”, escreveu Bittar.