Reino Unido e UE ficam próximos de acordo comercial limitado do Brexit

LONDRES/BRUXELAS (Reuters) - O Reino Unido e a União Europeia estavam prestes a fechar um acordo comercial limitado na quinta-feira, distanciando-se de um final caótico para o Brexit que abalou o projeto de 70 anos de construção da unidade europeia após a Segunda Guerra Mundial.

Embora um acordo de última hora evite um final mais amargo do divórcio em 1º de janeiro, o Reino Unido deverá ter um relacionamento muito mais distante com seu maior parceiro comercial do que quase todos esperavam na época do referendo de 2016.

Fontes em Londres e Bruxelas disseram que um acordo estava próximo, depois que o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, realizou uma teleconferência tarde da noite com ministros, enquanto negociadores em Bruxelas analisavam documentos jurídicos.

“Certamente, o momento e a expectativa são de que conseguiremos um acordo do Brexit na véspera de Natal e posso dizer que será um enorme alívio”, disse o ministro irlandês das Relações Exteriores, Simon Coveney, à rádio RTE.

No entanto, questões sobre a quantidade de peixes como linguado e arenque que os barcos da UE poderão pescar nas águas britânicas estavam atrasando o anúncio de um dos acordos comerciais mais importantes da história recente da Europa.

“Há algum tipo de obstáculo” relacionado ao “pequeno texto” do acordo de pesca, afirmou Coveney.