UE e Reino Unido chegam finalmente a acordo comercial do Brexit

LONDRES/BRUXELAS (Reuters) - O Reino Unido chegou a um acordo comercial o Brexit com a União Europeia nesta quinta-feira, a apenas sete dias de deixar um dos maiores blocos comerciais do mundo.

O acordo significa que o Reino Unido evitou um final caótico a um divórcio tortuoso que abalou o projeto de 70 anos para forjar a unidade europeia das ruínas da Segunda Guerra Mundial.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse a repórteres: “Foi uma longa e tortuosa estrada. Mas temos um bom acordo para mostrar. Ele é justo, é um acordo equilibrado, e é a coisa certa e responsável de se fazer para ambos os lados.”

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, publicou no Twitter uma imagem de si mesmo dentro de Downing Street, levantando ambos os braços em um gesto de aprovação do triunfo.

“Retomamos o controle de nosso destino”, disse ele a repórteres. “As pessoas disseram que era impossível, mas retomamos o controle.”

“Seremos um Estado costeiro independente”, completou ele. “Seremos capazes de decidir como e onde estimular novos empregos”.

O negociador chefe da UE, Michel Barnier, pôde dizer pela primeira em quatro longos anos: “O relógio não está batendo mais.”

Embora o acordo de última hora impeça o fim mais duro para a saga em 1 de janeiro, o Reino Unido caminha para um relacionamento bem mais distante com seu maior parceiro comercial do que se esperava na época do referendo em 2016.

O acordo pareceu iminente por quase um dia, até que a disputa sobre quanto peixe os barcos da UE poderiam pegar em águas britânicas adiou o anúncio de um dos acordos comerciais mais importantes na história recente da UE.

O Reino Unido deixou formalmente a UE em 31 de janeiro, mas desde então estava em período de transição sob o qual as regras sobre comércio, viagem e empresas permanecem inalteradas até o final deste ano.