Pôquer do Brexit começa: Reino Unido prepara saída sem acordo comercial

LONDRES (Reuters) - O Reino Unido iniciou uma nova rodada de negociações comerciais do Brexit nesta terça-feira com um alerta à União Europeia de que está acelerando os preparativos para sair do bloco sem um acordo, à medida que ambos os lados brigam sobre regras que se aplicam a quase 1 trilhão de dólares em comércio.

Somando-se a uma sensação de crise, a moeda e as ações britânicas operavam em queda, enquanto o Financial Times disse que o chefe do departamento legal do governo britânico renunciou em desacordo com o gabinete do primeiro-ministro, Boris Johnson.

O Reino Unido deixou a UE em 31 de janeiro, mas as negociações sobre novos termos comerciais avançaram pouco, enquanto o relógio continua avançando até o prazo final de outubro e, em seguida, o fim do acordo de transição ao final de dezembro.

Enquanto diplomatas avaliavam se Johnson estava blefando ou falava sério sobre permitir um final tumultuado para a saga de quatro anos do Brexit, seu negociador-chefe disse mais uma vez que o Reino Unido não teme uma saída sem acordo.

A perspectiva de um divórcio complicado entre as economias de 16 trilhões de dólares da UE e de 3 trilhões de dólares do Reino Unido pressionava a libra a mínimas em duas semanas, com os operadores apostando que há mais volatilidade por vir.