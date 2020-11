Reino Unido diz que acordo comercial do Brexit pode ser alcançado, mas não a qualquer custo

Ministro das Finanças britânico, Rishi Sunak. REUTERS/Simon Dawson

LONDRES (Reuters) - O Reino Unido e a União Europeia podem fechar um acordo comercial do Brexit e o formato de um já está claro, mas Londres não vai assinar um pacto a qualquer custo, disse o ministro das Finanças britânico nesta quinta-feira.

Com apenas cinco semanas até o Reino Unido finalmente sair da órbita da UE, ambos os lados estão tentando chegar a um acordo comercial que evitaria um final tumultuado para a crise do Brexit, de cinco anos.

“Com uma atitude construtiva e boa vontade de todos os lados, podemos chegar lá”, disse o ministro das Finanças, Rishi Sunak, à Sky. “Está claro o formato do acordo.”

Sunak também disse à rádio LBC que, embora fosse preferível fechar um acordo, “absolutamente não deveríamos nos esforçar por um acordo a qualquer custo, essa não é a coisa certa a fazer”.

A chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse na quarta-feira que a UE estava pronta para a possibilidade de uma saída do Reino Unido sem um novo acordo comercial, apesar do “progresso genuíno” nas tortuosas negociações do Brexit.

Uma autoridade envolvida nas negociações disse que um acordo é possível, mas provavelmente não antes do fim de semana. Um diplomata da UE disse que é mais provável que aconteça na próxima semana.