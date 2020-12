Barnier diz que negociações do Brexit estão em progresso, mas Reino Unido está menos otimista

Negociador chefe da UE para o Brexit, Michel Barnier. REUTERS/Yves Herman

LONDRES/BRUXELAS (Reuters) - O principal negociador da UE disse nesta quinta-feira que houve um bom progresso nas negociações comerciais com o Reino Unido que visam evitar um final turbulento para a crise do Brexit em duas semanas, mas uma autoridade britânica disse que os dois lados ainda estavam distantes.

À medida que as negociações se desenrolam, aumenta o otimismo de que um acordo é iminente para manter seu comércio de mercadorias -- que representa metade da atividade comercial anual UE-Reino Unido, no valor de quase 1 trilhão de dólares ao todo -- livre de tarifas e cotas a partir de 31 de dezembro.

A libra subiu acima de 1,35 dólar e era negociada em uma máxima em 2 anos e meio contra um dólar mais fraco depois que a ministra do Interior, Priti Patel, disse que as negociações haviam entrado no “túnel” - jargão da UE para a final das negociações, a fase sigilosa do tudo ou nada.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, o rosto da campanha do Brexit de 2016, terá que decidir se aceitará o acordo estreito oferecido pela UE ou se arriscará ao caos econômico que a retirada provocaria.

“Bom progresso, mas os últimos obstáculos permanecem”, tuitou o negociador-chefe da UE, Michel Barnier. “Só assinaremos um acordo protegendo os interesses e princípios da UE.”

Um funcionário da UE, que não quis ser identificado, disse que as divergências sobre a pesca ainda não foram resolvidas, e muitas outras questões menores ainda precisam ser “polidas”.