Brasil abre 249.388 vagas formais de trabalho em agosto, bem acima do esperado

Homem mostra carteira de trabalho enquanto aguarda em fila de emprego em São Paulo 29/03/2019 REUTERS/Amanda Perobelli

BRASÍLIA (Reuters) - O Brasil abriu 249.388 vagas formais de trabalho em agosto, surpreendendo positivamente pelo segundo mês consecutivo, conforme Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado nesta quarta-feira pelo Ministério da Economia. O resultado veio bem acima da criação líquida de 122.447 postos projetada por analistas em pesquisa Reuters. No acumulado do ano, foram fechadas 849.387 vagas, num reflexo da crise do coronavírus sobre a atividade.